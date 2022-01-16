В Латвии выявлено 2140 случаев Covid-19, скончались четыре человека
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 2140 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего за минувшие сутки, 14 января, в Латвии было проведено 10 994 теста на Covid-19, доля позитивных результатов — 19,5%. Из всех заболевших 994 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. 1146 инфицированных прошли вакцинацию.

Скончались один человек в возрасте 40-49 лет, один заболевший в возрасте 60-69 лет, один - в возрасте 80-89 лет. Один умерший входил в возрастную группу 90-99 лет. Трое скончавшихся не были привиты или не завершили курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей возрос с 1310,6 до 1414,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 303 794 человек при населении в 1,89 млн человек.

В больницах находятся 616 человек с Covid-19 - за прошедшие сутки госпитализированы 55, выписаны 7 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. В настоящее время в больницах находятся 538 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 78 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находился 24 258 человек.

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