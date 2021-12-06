За минувшие сутки в Латвии выявлено 230 новых случаев Covid-19, скончались 10 пациентов с коронавирусом , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 4167 тестов, доля позитивных результатов — 5,5%. Из 230 заболевших большинство — 137 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 93 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — пять пациентов в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет.

Среди умерших 9 человек не были вакцинированы, один был привит.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 586.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 257 559 человек при населении в 1,89 млн человек.