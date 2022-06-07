В Латвии выявлено 235 учителей с недостаточным знанием госязыка

По данным Государственной службы качества образования (ГСКО), за последние три года в Латвии выявлено 235 учителей с недостаточным знанием государственного языка и неспособностью использовать язык на уровне С1.

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По данным ГСКО, в 2019 году выявлено 75 учителей с недостаточным знанием государственного языка, в 2020 году — 41 учитель. В прошлом году стало известно о пяти таких учителях, а в этом году с января по апрель выявлено рекордное количество учителей с недостаточным знанием государственного языка — 114 человек.

Как заявила на пресс-конференции правительства министр образования и науки Анита Муйжниеце, в латвийских школах независимо от языка обучения учителя должны владеть языком на уровне С1.

Учитывая, что правительство поддержало решение о постепенном переходе на обучение на государственном языке, учителям, которые не уверены в своих знаниях латышского языка, будут предложены различные меры поддержки. Министерство образования и науки организует курсы для воспитателей дошкольных учреждений, а учителям общеобразовательных школ будут предложены курсы, семинары и мероприятия по обмену опытом.

В этом году на меры поддержки учителей для обеспечения перехода на обучение на государственном языке необходимо 35 056 евро, в 2023 году будет выделено 120 000 евро, в 2024 году — 85 000 евро, в 2025 году — 81 000 евро, в 2026 году — 75 000 евро.

Как сообщалось, правительство во вторник поддержало постепенный переход на обучение только на государственном языке на общеобразовательном и дошкольном уровнях.