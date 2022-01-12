За минувшие сутки в Латвии В Латвии выявлено 2439 новых случаев Covid-19, скончались 22 пациента с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 14 053 теста, доля позитивных результатов — 17,4%. Из всех заболевшеих 943 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1496 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, шесть — от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 15 пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, а 7 — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1010,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 293 395 человек при населении в 1,89 млн человек.