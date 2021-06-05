За прошедшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2407 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 9 367 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 134 677 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 209,4 случая.