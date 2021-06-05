В Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
Foto: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 256 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди умерших два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2407 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 9 367 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 134 677 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 209,4 случая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei