За минувшие сутки в Латвии В Латвии выявлено 2566 новых случаев Covid-19, скончались 10 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 16 854 теста, доля позитивных результатов — 15,2%. Из всех заболевшеих 968 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1598 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Среди умерших шесть пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, а 4 — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1079,9.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 295 961 человека при населении в 1,89 млн человек.