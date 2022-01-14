За минувшие сутки в Латвии выявлено 2628 новых случаев Covid-19, скончались 12 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки был произведен 17 801 тест, доля позитивных результатов — 14,8%. Из всех заболевшеих 968 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1598 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 10 пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, а 2 — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1157,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 298 589 человек при населении в 1,89 млн человек.