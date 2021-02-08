В Латвии выявлено 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших четверо пациентов в возрастной группе от 60 до 70 лет, трое — от 70 до 80 лет, один — от 85 до 90 лет.

В воскресенье было сделано 3327 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 72 088 человек, умерли 1347 инфицированных.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 66 пациентов с Covid-19, в том числе трое переведены в другие медучреждения, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящий момент в стационарах на лечении находятся 1004 пациента с Covid-19.

Вчера из больниц были выписаны 27 пациентов с Covid-19.

Из всех находящихся в стационарах пациентов с Covid-19 у 905 человек среднетяжелое течение заболевание, а 99 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе один — в возрастной группе от 20 до 29 лет, пятеро — от 30 до 39 лет, семеро — от 40 до 49 лет, 19 — от 50 до 59 лет, 36 — от 60 до 69 лет, 26 — от 70 до 79 лет, 10 — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

В больнице находятся трое пациентов до 9 лет, еще шесть — от 10 до 19 лет, 23 — от 20 до 29 лет, 35 — от 30 до 39 лет, 65 — от 40 до 49 лет, 131 — от 50 до 59 лет, 222 — от 60 до 69 лет, 182 — от 70 до 79 лет, 164 — от 80 до 89 лет, 46 — от 90 до 99 лет.