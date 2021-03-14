За прошедшие сутки в Латвии выявлено 297 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент от 40 до 49 лет, три — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет.

В субботу сделано 5 990 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 781 человека.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 398,1 случая на 100 000 населения.

В субботу в больницы поступило 45 человек с Covid-19, выписались 17.

В настоящий момент в стационарах находятся 659 пациентов с Covid-19, в том числе 77 — в тяжелом состоянии.