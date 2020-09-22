В Латвии выявлено 34 новых случая Covid-19, 19 заболевших - работники предприятия пищепрома
Foto: AP/Scanpix/LETA

В понедельник, 21 сентября в Латвии подтверждены 34 новых случая Covid-19, сделано 2690 теста, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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21 сентября зарегистрировано самое большое число заболевших за сутки с 3 апреля 2020 года, когда заболевание было выявлено у 35 человек.

24 заболевших - контактные лица, из которых 19 - сотрудники одного предприятия. Восемь заболевших прибыли из других стран: России, Турции, США. Обстоятельства инфицирования еще двух человек выясняются.

Агентству LETA сообщили в SPKC, что предприятие, где констатировано 19 заболевших, работает в сфере пищевой промышленности.

С начала пандемии в Латвии сделано 299 085 тестов на Covid-19, заболели 1560 человек. На сегодняшний день 1248 человек выздоровели, а 36 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах в настоящее время находятся 10 пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести. С начала пандемии из больниц выписано 216 пациентов, лечившихся от коронавируса.

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