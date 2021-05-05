В Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов выросла до 9,2%
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За прошедшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, скончались семеро человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, еще один — от 60 до 69 лет, трое — от 70 до 79 лет, двое — от 80 до 89 лет.

Во вторник было сделано 3883 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 120 736 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 406,4 случая.

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