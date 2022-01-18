В Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек

В понедельник, 17 января, в Латвии выявлено 3706 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (три человека). Среди скончавшихся - пять человек не были привиты от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, три человека были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился с 1464,1 до 1570 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1602 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2104 человека были вакцинированы.

Вчера было сделано 18 712 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 309 060 жителей Латвии, 4742 человека с коронавирусом скончались.