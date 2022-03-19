В Латвии выявлено 3834 новых случая Covid-19, скончались 13 человек

За минувшие сутки, 18 марта, в Латвии проведено 8547 тестов на Covid-19, зарегистрировано 3834 новых случая заражения коронавирусом и 13 случаев смерти. Об этом свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Из зарегистрированных случаев 1204 человека не привиты или не прошли курс вакцинации, а 2630 человек были привиты. Доля положительных случаев среди протестированных составила 44,9%.

13 смертей за сутки были в следующих возрастных группах: один человек - в возрасте 30-39 лет, четыре человека - 60-69 лет, три человека - 70-79 лет, четыре человека - 80-89 лет, один человек - 90-99 лет.

Кумулятивный показатель забелеванием коронавируса за 14 дней на 100 000 населения — 3781,0. Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразился 769 131 человек.