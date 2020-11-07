В Латвии выявлено 404 новых случаев Covid-19, один человек скончался
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В пятницу, 6 ноября, в Латвии выявлено 404 новых случая коронавирусного заболевания Covid-19, скончался один человек с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умерший пациент входил в возрастную группу 80-85 лет. С начала пандемии умерли 96 человек с диагнозом Covid-19.

Всего в пятницу было выполнено 6651 тестов на Covid-19, доля положительных результатов - 6,1%. Ранее в SPKC поясняли: в Евросоюзе считается, что если этот показатель превышает 4%, то распространение болезни считается стремительным и неконтролируемым.

С начала пандемии в Латвии коронавирусом был выявлен у 7880 человек, 1444 человека выздоровели.

В пятницу в латвийские больницы поступили 35 пациентов с Covid-19, в общей сумме в стационаре находятся 242 человека с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья. 230 пациентов находятся в среднетяжелом состоянии, 12 пациентов - в тяжелом состоянии. Всего из стационара было выписано 587 пациентов, переболевших коронавирусом.

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