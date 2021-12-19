За минувшие сутки в Латвии выявлено 423 новых случая Covid-19, скончались 6 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5395 тестов, доля позитивных результатов — 7,8%. Из 423 заболевших большинство — 246 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 177 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся три пациент в возрасте от 60 до 69 лет, три — от 80 до 89 лет.

Среди умерших 4 человека не были вакцинированы, два пациента были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 518,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 267 139 человек при населении в 1,89 млн человек.