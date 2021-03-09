За прошедшие сутки в Латвии выявлено 472 новых случая Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших три пациента в возрастной группе от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

В понедельник сделано 15 633 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 90 997 человек, умерли 1705 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 447,4 случая на 100 000 населения.