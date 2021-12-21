В Латвии выявлено 53 случая заражения "омикроном"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На сегодняшний день в Латвии выявлено 53 случая заражения штаммом "омикрон", заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он подчеркнул, что большая часть случаев была завезена из-за рубежа, а остальные случаи — контактные лица заболевших. В понедельник, 20 декабря, сообщалось о 41 случае "омикрона" в Латвии.

Павлютс указал, что большая часть случаев заражения выявлена благодаря тестированию в аэропорту.

Он также заявил, что правительство договорилось о дополнительном тестировании людей, въезжающих в Латвию из определенных стран, чтобы предотвратить распространение "омикрона".

Сообщается, что с 24 декабря этого года в Латвию будут допущены лица из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии и России, которые выполнили тест на РНК за последние 72 часа или тест на антиген в последние 48 часов перед въездом в страну, и результат будет отрицательным.

Из правил следует, что путешественник должен будет предоставить перевозчику результат теста на Covid-19. Если человек нет теста, ему необходимо будет предъявить ковид-сертификат, в противном случае перевозчику придется отказать в поездке.

Эпидемиолог Никита Троянский также проинформировал правительство о возможных прогнозах распространения "омикрона" с учетом имеющихся в настоящее время данных из стран. По прогнозам экспертов, новый штамм Covid-19, скорее всего, распространится в Латвии в январе, но самый высокий пик госпитализации может выпасть на вторую неделю февраля.

Согласно советам специалистов, ревакцинация — одно из важных средств в борьбе с распространением "омикрона". В Латвии она доступна с 21 декабря через три месяца после получения второй дозы вакцины и через два месяца, если была сделана прививка вакциной Johnson&Johnson.

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