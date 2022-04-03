В Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, умерли четыре человека

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Латвии за минувшие сутки, 2 апреля, зарегистрировано 533 новых случая заражения Covid-19. Скончались четыре пациента с признаками коронавируса.

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2 апреля в Латвии было проведено 2765 тестов на Covid-19, зарегистрировано 533 новых случая заражения. Из инфицированных 167 человек не были привиты или не прошли курс вакцинации, 366 человек привиты. Доля положительных случаев среди протестированных - 19,3%.

В субботу умерли четыре пациента с признаками коронавируса: два человека - в возрасте 70-79 лет, двое - в возрасте 80-89 лет. Из умерших трое человек были привиты, один не был привит.

Кумулятивное число случаев заболевания за 14 дней на 100 000 населения составляет 1663,66.

В целом с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 802 534 случая заражения Covid-19. По оперативным данным скончались 5628 человек, инфицированных коронавирусом. При этом общее число умерших выше, так как некоторые случаи не попадают в оперативную статистику. В Регистре причин смерти указывается, что по состоянию на 1 марта общее число жертв Covid-19 составляет 7043 человека.