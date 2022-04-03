В Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, умерли четыре человека
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Латвии за минувшие сутки, 2 апреля, зарегистрировано 533 новых случая заражения Covid-19. Скончались четыре пациента с признаками коронавируса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

2 апреля в Латвии было проведено 2765 тестов на Covid-19, зарегистрировано 533 новых случая заражения. Из инфицированных 167 человек не были привиты или не прошли курс вакцинации, 366 человек привиты. Доля положительных случаев среди протестированных - 19,3%.

В субботу умерли четыре пациента с признаками коронавируса: два человека - в возрасте 70-79 лет, двое - в возрасте 80-89 лет. Из умерших трое человек были привиты, один не был привит.

Кумулятивное число случаев заболевания за 14 дней на 100 000 населения составляет 1663,66.

В целом с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 802 534 случая заражения Covid-19. По оперативным данным скончались 5628 человек, инфицированных коронавирусом. При этом общее число умерших выше, так как некоторые случаи не попадают в оперативную статистику. В Регистре причин смерти указывается, что по состоянию на 1 марта общее число жертв Covid-19 составляет 7043 человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara