В Латвии выявлено 563 новых случая Covid-19, скончались 11 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 563 новых случая Covid-19, скончались 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPКC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2280 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 18 493 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 128 688 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 435,6 случая.

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