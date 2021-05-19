За прошедшие сутки в Латвии выявлено 609 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPКC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, два — от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, пять — от 70 до 79 лет, пять — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2298 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 14 728 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,1%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 129 297 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 448,8 случая.