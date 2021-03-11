В Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 638 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших пять пациентов от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

В среду сделано 17 483 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 92 274 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 420,2 случая на 100 000 населения.

В среду госпитализирован 61 пациент с Covid-19, в том числе четыре человека переведены в другие лечебные учреждения, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В настоящий момент в стационарах страны находятся 706 человек с коронавирусом, в том числе 77 человек — в тяжелом состоянии

За прошедшие сутки из больниц выписано 65 пациентов.

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