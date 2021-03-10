За прошедшие сутки в Латвии выявлено 639 новых случаев Covid-19, скончался 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди умерших два пациента от 50 до 59 лет, три пациента — от 60 до 69 лет, шесть — от 70 до 79 лет, девять — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Во вторник сделано 16 705 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 91 636 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 429,4 случая на 100 000 населения.