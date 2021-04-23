В Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек
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За прошедшие сутки в Латвии выявлено 683 новых случая Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших два человека в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет.

В четверг проведено 15 300 тестов на коронавирус, для положительных результатов составила 4,5%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 402,1 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 114 244 человек.

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