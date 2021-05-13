За прошедшие сутки в Латвии выявлено 698 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, шесть — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2240 больных Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 16 417 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 126 378 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 450,4 случая.