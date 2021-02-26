В Латвии выявлено 725 новых случаев Covid-19, умерли восемь человек
Foto: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 725 новых случая Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

В четверг было сделано 12 715 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 84 983 человек.
Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 496,6 случая на 100 000 жителей.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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