В Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель заболеваемости растет

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 48,7 до 49,7 случая на 100 000 населения.

В субботу в Латвии был сделан 8501 тест на коронавирус, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 421 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

В субботу в латвийские больницы были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, а трое выписаны, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов за сутки выросло с 49 до 60 или на 22%.

В субботу в латвийские больницы были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, а трое выписаны, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 49 до 60 или на 22%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 50 пациентов с Covid-19 со средней степенью заболевания и десять с тяжелым течением, что составляет 16,6% всех стационарных больных.

На сегодняшний день из больниц выписано в общей сложности 14 404 пациента с Covid-19.