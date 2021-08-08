В Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель заболеваемости растет
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 48,7 до 49,7 случая на 100 000 населения.

В субботу в Латвии был сделан 8501 тест на коронавирус, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 421 человека, а 2559 человек, заразившихся Covid-19, скончались.

В субботу в латвийские больницы были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, а трое выписаны, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов за сутки выросло с 49 до 60 или на 22%.

В субботу в латвийские больницы были госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, а трое выписаны, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 49 до 60 или на 22%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 50 пациентов с Covid-19 со средней степенью заболевания и десять с тяжелым течением, что составляет 16,6% всех стационарных больных.

На сегодняшний день из больниц выписано в общей сложности 14 404 пациента с Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

17

Source

LETA

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом