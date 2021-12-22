За минувшие сутки в Латвии выявлено 748 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 9045 тестов, доля позитивных результатов — 8,3%. Из 748 заболевших большинство — 389 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 359 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, один — 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, два — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 8 человек не были вакцинированы, три пациента были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 527,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 269 204 человек при населении в 1,89 млн человек.