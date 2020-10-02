В Латвии выявлено 77 новых случаев Covid-19; один пациент скончался

За прошедшие сутки в Латвии сделано 3914 тестов на Covid-19, выявлено 77 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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С начала пандемии в Латвии сделано 328 631 тест на Covid-19, заболели 1945 человек.

Накануне умер один пациент в возрастной группе от 90 до 95 лет. На сегодняшний день 38 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся 22 пациента с новым коронавирусом, у 19 — заболевание средней тяжести, три человека находится в тяжелом состоянии.