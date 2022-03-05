В Латвии выявлено 7754 новых случая Covid-19, умерли за сутки 25 человек

За минувшие сутки было проведено 16 567 тестов на Covid-19, результаты 7754 оказались положительными. Среди заболевших 2895 непривитых и незавершивших курс вакцинации и 4859 привитых.

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Получена информация о 25 умерших — 18 непривитых и семи привитых. Один человек принадлежал возрастной группе 50-59 лет, три — 60-69 лет, пять — 70-79 лет, 13 — 80-89 лет, три — 90-99 лет.

Доля положительных результатов — 46,8%, кумулятивная заболеваемость — 6252,8 случая на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии в Латвии заразилось 696 548 человек.