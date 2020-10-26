В Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека

В воскресенье в Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Скончались пациенты в возрастных группах от 55 до 60 лет и от 80 до 95 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 60 человек.

Вчера госпитализировано 23 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. В настоящий момент в больницах находятся 165 пациентов с коронавирусом, в том числе семь человек в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки сделано 2237 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%. Ранее эпидемиологи сообщали, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4757 человек, полностью выздоровели 1357 человек.