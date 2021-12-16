За минувшие сутки в Латвии выявлено 934 новых случая Covid-19, скончались 11 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 11 563 теста, доля позитивных результатов — 8,1%. Из 934 заболевших большинство — 493 человека — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 441 инфицированный прошел вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 10 человек не были вакцинированы, один пациент был привит.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 505,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 264 965 человек при населении в 1,89 млн человек.