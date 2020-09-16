В Латвии выявлено четыре новых случая Covid-19, в Эстонии - 36, в Литве - 45

За прошедшие сутки в Латвии сделано 3014 тестов на Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, двое заболевших являются контактными лицами, один заразился в США, а источник заболевания еще одного пациента устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 285 876 тестов на Covid-19, выявлено 1486 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 7 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

Одновременно, в Эстонии накануне было проведено 2432 первичных теста, положительный результат дали 36 тестов. По состоянию на утро 16 сентября госпитализация требуется из-за коронавируса 20 пациентам, двое подключены к аппарату ИВЛ, сообщает агентство LETA.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 45 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3342, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения. В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1216 человек, 2125 – выздоровели. В целом от COVID-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 14 зараженных.