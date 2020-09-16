В Латвии выявлено четыре новых случая Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 3014 тестов на Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, двое заболевших являются контактными лицами, один заразился в США, а источник заболевания еще одного пациента устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 285 876 тестов на Covid-19, выявлено 1486 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 7 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

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