В Латвии выявлено пять случаев "вакциноустойчивой" мутации южноафриканского штамма коронавируса
Foto: LETA

На прошлой неделе в Латвии пять случаев заражения коронавирусом были вызваны южноафриканским штаммом SARS-CoV-2 с мутацией E484K, против которой существующие вакцины недостаточно эффективны, сообщил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

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Мутация E484K также была обнаружена в других штаммах, например, бразильском и британском. "К сожалению, количество таких случаев увеличивается", — сказал Кловиньш.

Опасность этой мутации заключается в том, что существующие вакцины против нее недостаточно эффективны, особенно AstraZeneca. Однако речь не идет о том, что вакцина вообще не работает.

На прошлой неделе были секвенированы 12,6% всех положительных образцов тестов на коронавирус. В 62% случаев выявлен британский штамм коронавируса, распространение которого, по словам Кловиньша, в Латвии уже стабилизировалось.

Все случаи южноафриканского штамма связаны с ранее известными очагами заражения в Риге, Резекне и Крустпилсе.

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LETA

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