В Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19; умер один пациент
Foto: AP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1903 теста на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Согласно данным эпидемиологов, один из инфицированных вернулся из Узбекистана, двое - являются контактными лицами, источники трех случаев заражения выясняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 260 698 тестов на Covid-19, выявлены 1416 инфицированных, 1187 человека выздоровели, а 35 человека скончались, в том числе один пациент (из возрастной группы от 55 до 60 лет, с рядом хронических заболеваний) умер накануне.

За прошедшие сутки никто не госпитализирован. В больницах находятся шесть пациентов с заболеванием средней тяжести. В целом из больниц выписано 206 пациентов.

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