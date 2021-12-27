В Латвии выявлено уже 164 случая заражения "омикроном"
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

До 26 декабря в Латвии выявлено 164 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".Большая часть выявленных случаев — 101 — привозные, сообщает портал rus.lsm.lv, ссылась на Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Чаще всего "омикрон" в Латвию привозили из Великобритании (26 случаев), Дании (12), США (11), Объединенных Арабских Эмиратов (8), Испании (8), Франции (6), Швеции (5).

Также "омикрон" выявлен у вернувшихся из Италии, Эстонии, Ирландии, Кении, Мальты, Нигерии, Норвегии , Португалии, Финляндии и Германии.

54 случая было выявлено по итогам тестирования в аэропорту.

Еще 26 человек заразилось "омикроном", будучи контактными лицами, а 37 случаев — местные, не связанные с приезжими.

Судя по тому, как уверенно распространяется штамм коронавируса "омикрон", латвийскому обществу нужно готовиться к росту заболеваемости. Еще до 10 января может оказаться превышен порог в 3000 зараженных за сутки, прогнозирует глава Минздрава Даниэль Павлютс в соцсети Twitter.

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