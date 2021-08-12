За прошедшие сутки в Латвии выявлены 107 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.
87 заболевших не были привиты, либо не закончили курс вакцинации, 20 больных были привиты.
Всего за сутки проведены 7759 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 57,9 случаев на 100 000 жителей.
По данным Национальной службы здравоохранения, в среду в стационары поступили девять пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 60 пациентов, из них 13 в тяжелом состоянии.