В Латвии выявлены 1359 новых случаев Covid-19, скончались семь человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 1359 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались семь человек.

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1071 заболевший не был привит от Covid-19 или не закончил курс вакцинации. 288 больных были привиты.

Трое скончавшихся были в возрасте от 70 до 79 лет, двое — в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё двое были в возрастной группе 90 — 99 лет.

Всего за сутки проведены 14 606 анализов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 9,3%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 871 случай на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 171 276 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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