В среду в Латвии выявлены 150 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получено сообщение об одной смерти - скончавшемуся было от 70 до 79 лет.

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Из всех заболевших 125 были непривиты или не закончили курс вакцинации, а 25 были привиты.

Всего за сутки проведены 23 697 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 98,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 141 686 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили 20 пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 104 пациента, из них 15 в тяжелом состоянии.