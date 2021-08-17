В Латвии выявлены 154 новых случая Covid-19, скончались два человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 154 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о двух смертях.

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Один скончавшийся был в возрасте от 70 до 79 лет, другой — в возрасте от 80 до 89 лет.

Среди заболевших 137 не были вакцинированы или не закончили курс вакцинации, а 17 были привиты от Covid-19.

Всего за сутки проведены 10 234 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 68 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 140 325 человек.