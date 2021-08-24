В Латвии выявлены 169 новых случаев Covid-19
Foto: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 169 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

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145 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 24 больных были привиты.

Всего за стуки проведены 9915 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,7%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 89,8 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 141 287 человек.

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