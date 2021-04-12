В Латвии выявлены 210 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 210 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о смерти четырех человек.

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Один скончавшийся был в возрасте от 50 до 59 лет, двое - в возрасте от 70 до 79 лет, ещё один умерший был в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего в воскресенье проведены 3209 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 346,5 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 107 818 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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