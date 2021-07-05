За прошедшие сутки в Латвии выявлены 22 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений об умерших не поступало.

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Всего в воскресенье проведены 3456 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 42,4 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 137 653 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступили пять пациентов с Covid-19. Всего в стационарах лечатся 93 пациента, из них 15 в тяжелом состоянии.