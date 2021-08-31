В Латвии выявлены 237 новых случаев Covid-19, скончались пять человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 237 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о пяти смертях.

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Двое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, один в возрасте от 70 до 79 лет, а ещё двое в возрасте от 80 до 89 лет.

206 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был привит.

Всего за сутки проведены 41 310 анализов, доля положительных результатов составила 0,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 122,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 142 637 человек.

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Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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