В Латвии выявлены 26 новых случаев Covid-19
Foto: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 26 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

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Всего в воскресенье проведены 3799 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 39,1 случай на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 138 925 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в стационары поступили три пациента Covid-19. Всего в больницах лечатся 47 пациентов, из которых восемь в тяжелом состоянии.

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rus.DELFI.lv

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