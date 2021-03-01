В Латвии выявлены 272 новых случая Covid-19, скончались три человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 272 новых случая Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о трех скончавшихся.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один в возрасте от 70 до 79 лет, а третий скончавшийся был в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в воскресенье проведен 3451 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 496,6 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 86 458 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили 60 пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 803 пациента, из них 75 в тяжелом состоянии.