В Латвии выявлены 340 новых случаев Covid-19, один человек скончался
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 340 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончался один человек в возрасте от 70 до 79 лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

280 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 60 были привиты.

Всего в среду проведены 21 942 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 147,6 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 143 446 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность