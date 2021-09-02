В Латвии выявлены 340 новых случаев Covid-19, один человек скончался

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 340 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончался один человек в возрасте от 70 до 79 лет.

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280 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 60 были привиты.

Всего в среду проведены 21 942 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 147,6 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 143 446 человек.