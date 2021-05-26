В Латвии выявлены 396 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 396 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о шести умерших.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, четверо в возрасте от 80 до 89 лет, ещё один умерший был в возрасте 90 - 99 лет.

Всего во вторник проведены 12 790 анализов, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 326,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 131 910 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
"Tesla на воде" в Рижском порту