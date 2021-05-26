В Латвии выявлены 396 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 396 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о шести умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, четверо в возрасте от 80 до 89 лет, ещё один умерший был в возрасте 90 - 99 лет.

Всего во вторник проведены 12 790 анализов, доля положительных результатов составила 3,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 326,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 131 910 человек.