За прошедшие сутки в Латвии выявлены 404 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений об умерших не поступало.

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340 заболевших не были привиты или не закончили курс вакцинации, а 64 человека были привиты.

Всего в субботу проведены 13 294 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 319,1 случай на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 150 560 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в стационары поступили 36 пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 330 пациентов, из них 38 в тяжелом состоянии.