В Латвии выявлены 482 новых случая Covid-19, скончались 12 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 482 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 12 человек.

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Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, один скончавшийся в возрастной группе от 60 до 69 лет, ещё один в возрасте от 70 до 79 лет, восемь - в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё один - в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 16 008 анализов, доля положительных результатов составила 3%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 379 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 95 902 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в среду в стационары поступили 49 пациентов, в том числе трое перевезены. Всего в больницах лечатся 658 человек, из них 73 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 60 пациентов, в том числе трое перевезены.

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